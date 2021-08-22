Медики объяснили, почему надо привиться до сентября

Тем, кто еще не получил ни одной дозы вакцины, следует поторопиться – считают иммунологи. Простудные заболевания, грипп и прочие болезни, присущие осеннему периоду, могут усугубить положение дел, передает Деловой Казахстан.

О том, что непривитым стоит поторопиться до конца лета, заявил врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус. Отметив, что прививка от коронавируса может усугубить состояние человека, если он плохо себя чувствует или болеет.

Надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться, — рассказал Продеус радио Sputnik.

По словам врача, иммунитет не ослабеет от холода или наступления осени. Но ему может быть тяжело при многих инфекционных процессах в один и тот же период.

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