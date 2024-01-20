Медики, педагоги, вахтовики. Почему они выпадают из ОСМС?

В фонде социального медстрахования инициировали изменения для сохранения статуса застрахованного у работников во время длительного отпуска. Сейчас к ним относятся медики, педагоги или же вахтовики из горно-рудной отрасли.

Сейчас в Казахстане люди, которые находятся в отпуске более 30 дней, сталкиваются с проблемами в сохранении своего статуса застрахованного лица в системе ОСМС. Это связано с требованием раздельных ежемесячных взносов. Часто расхождения возникают, когда работодатели производят выплаты только за один месяц. В частности, с проблемой сталкиваются некоторые учителя, работники горнодобывающих предприятий и вахтовым методом.

«Человек выходит в отпуск, отдыхает июнь август, два месяца обычно у педагогов, бухгалтерия при выходе в отпуск производит начисления от всей суммы отпускных и однократный платеж идет плате от всей суммы во всеми выплатами оздоровительные, платеж, который мы проведен в июле, в августе не производится платежа», — объяснил директор КФ «Фонд соцмедстрахования» Батырбек Нургалиев.

В Фонде социального медицинского страхования предложили внести дополнение в профильный нормативный правовой акт, которое решило бы системную проблему с утратой статуса застрахованного в ОСМС работником во время длительного отпуска. Так, если оплачиваемый трудовой отпуск работника длится более одного месяца, при начислении его дохода платеж за медстраховку следует распределить по каждому месяцу отпуска — так, чтобы не было пробелов в обязательных ежемесячных перечислениях и, соответственно, работник сохранил за собой статус застрахованного.

«Соответственно, носит системный характер. согласно закону о медстраховании, работодатель должен производить отчисления взносов работника ежемесячно, соответственно, в случае отсутствия отчислений возникает задолженность работника. Мы понимаем, что это не вина самого работника, просто не урегулирован подзаконный акт», — отметил Батырбек Нургалиев.

При этом это решение еще не окончательное, с эти изменениями должны согласиться сразу несколько министерств, в том числе и здравоохранения. Так что сейчас , отмечают в фонде, в этом вопросе все продолжает зависеть от человеческого отношения бухгалтеров к своим коллегам.

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