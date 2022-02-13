Медики рассказали о состоянии найденных детей-маугли

Четверо детей-маугли, найденные в Экибастузе, продолжают проходить обследование в Павлодарской областной детской инфекционной больнице. Все малыши находятся в состоянии средней степени тяжести, передает Tengrinews.kz.

Как рассказали в Управлении здравоохранения области, у троих мальчиков диагностировали пневмонию, а у девочки – коронавирусную инфекцию. Кроме того, медики не исключают, что у детей выявятся и другие заболевания.

«Есть подозрение на рахит, но обследование еще продолжается, возможно, выявятся и другие патологии. Сейчас ждем окончательные результаты. Состояние у детей стабильное, средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам медиков, из четверых малышей говорить может только 7-летний мальчик, остальные дети молчат или плачут.

Также врачи рассказали и о годовалой девочке, которая приходится экибастузским малышам двоюродной сестрой. Как сообщалось, пьющая мать бросила малышку одну в нетопленном частном доме в поселке Калкаман.

«Ребенок находится в инфекционном отделении горбольницы Аксу. Состояние девочки удовлетворительное, без патологий», — отметили в пресс-службе ведомства.

Между тем неравнодушные павлодарцы продолжают интересоваться судьбой детей, предлагают помочь едой, вещами. Но, по словам местных волонтеров, все необходимое детям уже приобрели.

«На данный момент у них все есть! Все необходимое им купили добрые люди, которые пожелали остаться неизвестными», — сообщили в Instagram волонтеры ОО «Поисковики Павлодара «Vita».

Напомним, в Экибастузе в съемной квартире нашли четверых истощенных детей-маугли 3, 4, 5 и 7 лет. Малыши находились в антисанитарных условиях и несколько дней ничего не ели. Они не ходят и боятся людей. Позже волонтеры случайно нашли родную тетю детей.

Как выяснилось, женщина живет вместе с годовалым ребенком в одном из сел Павлодарской области, злоупотребляет спиртным и часто бросает малышку без присмотра в нетопленном доме. Вызванные на место сотрудники соцслужб обнаружили замерзающего малыша в холодном жилище и передали его медикам.

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