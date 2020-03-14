Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и появления удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вывод основан на исследовании состояния группы выздоровевших пациентов. Глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн сообщил, что врачи провели обследования около дюжины пациентов, которые были выписаны после лечения от COVID-19, и двое или трое из них уже не могли делать того, что раньше.

«Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов (после выздоровления)», — заявил Цзэн, слова которого приводит газета South China Morning Post.

По его словам, эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько ослаблена у них легочная функция, также им будет назначена физиотерапия для укрепления легких.

Доктор сообщил, что анализ результатов компьютерной томографии легких девяти пациентов, проходивших лечение в больнице Принцессы Маргарет, выявил признаки, схожие с симптомом «матового стекла», что свидетельствует о повреждении внутренних органов.

При этом доктор добавил, что еще предстоит выяснить, какой долгосрочный эффект на легкие может оказать заболевание. К примеру, специалисты намерены выяснить, может ли COVID-19 поспособствовать развитию фиброза легких, состояния, при котором на легких образуются полоски соединительной ткани, что мешает их нормальной работе.

Он посоветовал выписанным пациентам выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, например плавание, чтобы помочь легким восстановиться.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов. В Казахстане на сегодня подтверждено четыре случая заражения коронавирусом.

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