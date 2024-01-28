Медики в Казахстане теперь обязаны будут сопровождать группы школьников на олимпиады и конкурсы

С этого года в Казахстане начал действовать совместный приказ двух министерств: образования и здравоохранения. Согласно документу, теперь медики обязаны сопровождать группы школьников на конкурсы, как научные, так спортивные и творческие.

В управлении образования Костанайской области подчеркивают, что теперь руководителям этих групп, перед тем, как они отправляются на конкурсы, к примеру, танцевальные, нужно обратиться с ходатайством о выделении им для поездки медиков в отделы образования. Затем уже за дело берется управление образования, уже обращаясь с подобным документом в управление здравоохранение.

«Поймите, что каждый этот этап занимает определенное количество времени такое письмо нужно заранее для того, чтобы все органы успели на этот отреагировать. Вообще мы считаем, что данный приказ способствует прежде всего сохранении безопасности и жизни наших детей»,- сообщила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Управление здравоохранения Костанайской области не скрывают, что приказ еще не обкатан. Долго не было известно, какие именно медики будут командироваться со школьниками. Было решено, что медработники в школах задействованы в этом не будут, так как они нужны и школам, поэтому будут смотреть по территориальности школы или учреждения, откуда поедут дети. Эти же поликлиники должны будут взять на себя все расходы по сопровождению медика.

«Финансирование у нас смотрите по фонду медстрахования есть такое понятие как школьная медицина, то есть медорганизации получают отдельное финансирование за наблюдение, скрининг и в том числе сопровождение — это входит в подушевую оплату медорганизаций в этом принципе проблем быть не должно», — говорит заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Куат Альмагамбетов.

В управлении здравоохранения подчеркнули, что работник будет отправляться в командировку с сохранением заработной платы, оплатой всех расходов — проезд, проживание, суточные. Здесь надеются, что проблем с медиками быть не должно. Тем более на конкурсы костанайские дети ездят не только внутри страны, но и за ее пределы, и для кого-то это будет возможностью посмотреть мир.

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