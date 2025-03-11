Инфаркт миокарда стремительно молодеет. Костанайские кардиологи бьют тревогу: если раньше заболевание встречалось в основном у людей предпенсионного возраста, то теперь с ним сталкиваются пациенты до 40 лет.

Ещё несколько лет назад инфаркт миокарда считался болезнью пожилых. Сегодня в Костанайском областном кардиоцентре встретить 30-летнего пациента не редкость.

«Раньше так часто не было. Сейчас уже доктора-кардиологи насторожены, что молодой возраст. Хотя даже пациент пришел ему, например, 35-38 лет, мы уже насторожены, мы уже ведем его более тщательно», — говорит заведующая отделением кардиологии Костанайского областного кардиоцентра Дана Арсаева.

Только за 2024 год в Костанайской области был выявлен 571 новый случай острого инфаркта миокарда. В целом же из 2170 (двух тысяч ста семидесяти) пациентов с острым коронарным синдромом 138 — это люди младше 45 лет, при чем 86% из них мужчины. Среди основных причин развития инфаркта, отмечают врачи, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, в том числе, злоупотребление фатсфудом с детского возраста, алкоголь и курение. Опасность представляют и электронные сигареты. Всё это в комплексе в разы увеличивает риск инфаркта. Врачи предупреждают: болезнь может протекать бессимптомно, особенно у диабетиков. При первых признаках — боли в груди, одышке, обильном потоотделении — медлить нельзя. Нужно обратиться к врачу. Если сделать всё своевременно, пациенту окажут экстренную помощь: проведут коронографию и стентирование. Однако, лучший способ избежать инфаркта — это забота о своём здоровье.

«Те препараты, которые доктора вам выписывают, самолечением не занимайтесь, не отменяйте сами себе препараты и не назначайте — все по рекомендации врача», — обращается Дана Арсаева.

Кардиологи советуют уже с молодого возраста следить за питанием, уровнем стресса и физической активностью. Вовремя проходить медосмотры и не игнорировать тревожные сигналы организма.

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