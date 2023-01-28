Медоборудование украл сотрудник больницы в Костанайской области

Сотрудник Камыстинской районной больницы Оксана Ройко написала благодарственное письмо в адрес сотрудников отдела полиции, которые раскрыли кражу имущества, принадлежавшего медучреждению.
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В полицию поступило заявление о том, что неизвестным было украдено медицинское оборудование на сумму более 100 тысяч тенге. В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что кражу совершил один из сотрудников больницы.
«При проведении следственных мероприятий выяснилось, что подозреваемый убедившись, что за его работой никто не наблюдает, решил воспользоваться моментом и похитил весы напольные, прибор для определения сахара в крови, алкотестер», — рассказал подробности заместитель начальника отдела полиции Толеген Каирлапов.
В ходе следствия украденное имущество было возвращено больнице.
В своем благодарственном письме Окасана Ройко благодарит полицейских за оперативность. Она отметила работу следователя Салимжана Рахметулина и оперуполномоченного Владимира Николай.