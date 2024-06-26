Медосмотр на дому проведут врачи и медсестры в Костанайской области

В стране стартует национальное исследование STEPS, на выявление не инфекционных заболеваний. Проведут его среди взрослого населения, коснётся это не всех. В списке больше трех тысяч человек. Им предложат пройти экспресс-диагностику крови на глюкозу и провести замеры роста, веса и давления.

Елена Загребина уже с 1 июля начнет проводить мини медосмотр на дому. Работает она психологом в поликлинике №2. В понедельник она вместе с двумя своими коллегами отправится на исследование. Им уже выдали специальные сумки, в которых находятся необходимые принадлежности — это ростомер, весы, тонометр, и аппарат для определения уровня холестерина и глюкозы.

«Само исследование состоит из трех этапов, первый — это опрос, интервью. Это определенный опросник, где вопросы касаемо питания, употребления табака, алкоголя, для женщин еще есть вопросы по раку шейки матки. Есть вопросы, касаемые депрессии, но их не много. Ну и вопросы, если человек уже страдает какими-то заболеваниями», — говорит интервьюер исследования STEPS Елена Загребина.

Национальное исследований STEPS стартует впервые по всей стране. В нашем регионе его проведут в Костанайском районе, Сарыкольском, Федоровском, районе Б.Майлина, а также в городах Костанай, Рудный и Лисаковск. Всего по плану исследование должны пройти 3300 человек. Выборка людей случайная. Подобный медосмотр направлен на изучение факторов риска не инфекционных заболеваний. Это сердечно- сосудистые, онкологические заболевания, а также болезни органов дыхания и диабет.

«Выборка случайная, она провелась уже давно в электронном формате. Были определены подворовые хозяйства конкретно это номер дома, квартира. Нашим специалистам были доведены эти списки, и они по данным спискам доведенным министерством здравоохранения будут проводить исследование», — объясняет руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Алия Бекенова.

В управлении здравоохранения отметили, что специалисты, которые придут для исследования, будут иметь при себе официальное удостоверение, бейдж с фотографией и печатью организации. Будет и соответствующая экипировка — кепка и сумка с логотипом STEPS. По Костанаю исследование будут проводить три человека, одна из них наша героиня Елена Загребина.

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