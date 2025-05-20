Сегодня с железнодорожного вокзала «Нұрлы жол» в Астане состоялась церемония запуска медицинского поезда «Саламатты Қазақстан». В ближайшие полгода «поликлиника на колесах» преодолеет более 20 тысяч километров пути, остановится для оказания медпомощи в 123 отдаленных аулах и станциях по всей стране.
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов отметил большой вклад социального проекта и роль в целом транспортной медицины в оздоровлении сельских жителей, которые получают диагностику и лечение рядом с домом. Свыше 90 тысяч казахстанцев смогут воспользоваться услугами медицинского поезда.
В состав передвижной медицинской бригады вошли 36 квалифицированных врачей, а также медиаторы и юристы.
Это терапевты, хирурги, педиатры, невропатологи, рентгенологи, кардиологи, стоматологи, офтальмологи, отоларингологи, онколог-маммологи, гинекологи
и урологи.
Врачи будут предоставлять услуги первичного осмотра, а также проводить небольшие хирургические операции при необходимости.
Кроме этого, для проведения диагностических исследований медпоезд оснащен всем необходимым лабораторным, инструментальным оборудованием: ЭКГ, УЗИ, флюорограф, гастрофиброскоп.
За 15 лет реализации проекта более тысяч граждан, среди которых каждый пятый — ребенок, получили помощь врачей. Хирурги провели порядка 37 тысяч операций. За прошлый год врачи поезда обслужили 104 250 пациентов.
В рамках данного социального проекта Министерство здравоохранения обеспечивает техническое оснащение, медицинскую и лекарственную помощь.
Проект реализуется в рамках партнерства между Министерством здравоохранения РК, Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына».
Актуальное расписание движения медицинского поезда опубликовано на сайте www.medpoezd.kz
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