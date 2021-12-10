Медсестра отсудила ковидные выплаты у костанайского облздрава

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Суд обязал Управление здравоохранения Костанайской области выплатить бывшей медсестре Центра фтизиопульмонологии, заразившейся коронавирусом на работе, положенную компенсацию, передает Tengrinews.kz.
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Жительница города Тобыл Каукер Досова в прошлом году во время пика пандемии работала в провизорном стационаре медицинской сестрой. На работе она заразилась вирусной пневмонией, но вот только получить положенные медикам в таком случае выплаты размере 2 миллионов тенге так и не смогла. Добиваться справедливости решила в суде. И сегодня он встал на ее сторону.
«Признаны незаконными действия ответчика по ненаправлению документов истца в Комиссию по организации единовременной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Факт заболевания Д. на рабочем месте установлен протоколом расследования случая заболевания медицинского работника COVID-19, составленным областным центром фтизиопульмонологии 5 октября 2021 года», — сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
В суде также было установлено, что документы поступали в областное управление здравоохранения, а доводы ответчика опровергнуты совокупностью исследованных доказательств. Также был нарушен приказ министерств труда и здравоохранения «Об утверждении правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19», потому что информация о Досовой не была представлена комиссии.
Одновременно в адрес акима Костанайской области вынесено частное определение о допущенных нарушениях Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» со стороны сотрудников ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области».
Помимо 2 миллионов тенге, управление здравоохранения должно оплатить представительские расходы и госпошлину.
Судебные акты еще не вступили в законную силу.
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области