Медсестру из Житикары, погибшую от коронавируса, наградили посмертно

Как сообщается на странице Фейсбук РСК Костанайской области, погибшую от коронавируса, наградили орденом посмертно.

Елена Анатольевна родилась 31 мая 1965 года в Житикаре. Работала школьной медицинской сестрой и в конце апреля была одной из первых переведена на работу с пациентами с симптомами коронавируса.

«Спасая жизни других, к несчастью, Елена Анатольевна, сама заболела коронавирусом и погибла от этого коварного недуга. За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга и выдающиеся заслуги перед страной и народом, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Елены Новоселовой орденом «Құрмет» посмертно», — сообщает РСК.

Орден был вручен дочери Виктории. На церемонии присутствовали родные Елены Анатольевны, руководители больницы и отдела образования.

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