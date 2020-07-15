Медсестру из Житикары, погибшую от коронавируса, наградили посмертно

Фото РСК Костанайской области
Как сообщается на странице Фейсбук РСК Костанайской области, погибшую от коронавируса, наградили орденом посмертно.
Елена Анатольевна родилась 31 мая 1965 года в Житикаре. Работала школьной медицинской сестрой и в конце апреля была одной из первых переведена на работу с пациентами с симптомами коронавируса.
«Спасая жизни других, к несчастью, Елена Анатольевна, сама заболела коронавирусом и погибла от этого коварного недуга. За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга и выдающиеся заслуги перед страной и народом, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении Елены Новоселовой орденом «Құрмет» посмертно», — сообщает РСК.
Орден был вручен дочери Виктории. На церемонии присутствовали родные Елены Анатольевны, руководители больницы и отдела образования.
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