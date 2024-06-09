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Медсестры вместо докторов. Костанайские врачи рассказали, как это будет работать

Фотография для новости Медсестры вместо врачей. Костанайские врачи рассказали, как это будет работать

pixabay.com

Сокращение очередей в больницах, виртуальные медицинские кабинеты в селах, самостоятельные приемы медсестёр и многое другое планируют, а кое-что даже уже внедряют в Казахстане.

Сейчас Минздрав готовит ряд изменений, которые коснутся системы медицинского обслуживания.

Марал Нурканова уже 7 лет работает медсестрой в одной из поликлиник Костаная. Сначала она закончила костанайский высший медицинский колледж, после чего сразу же начала работать. В последствие девушка получила высшее сестринское образование. А с апреля Марал Нурканова ведет прием больных самостоятельно. Как оказалось, эта практика уже давно существует, и внедряется она с 2012 года. Поэтому такая новость не удивила девушку. За это время, специалист уже выделила для себя плюсы и минусы такой работы.

«В первую очередь, сложность заключается в том, что пациенты относятся с недоверием к приему медицинской сестры, потому что они привыкли сразу же идти на прием к терапевту. К лечению так же, если мы что-то назначаем, корректируем они относятся с недоверием», — делится медицинская сестра поликлиники №4 Костаная Марал Нурканова.

Медсестра добавила, что с появлением новых обязанносей увеличилась и оплата труда. По задумке, самостоятельные приемы позволят разгрузить врача общей практики, сократить очередность и сделать медпомощь более доступной. Также по плану наделить средний медперсонал правом осмотра и ведения хронических больных.

«Я хочу сказать, что это положительно влияет в том плане, когда больные приходят, например, только за лекарственными препаратами, выписать нужно только лекарственные препараты. За контрольными анализами диспансерных больных. Например, у вас был повышенный сахар, вы пришли, чтобы сдать анализ крови на сахар. Не отсиживать очередь, не записываться на прием, а прийти к участковой медсестре, которую вы знаете, она вам все это сделает и выпишет. Как-бы, это сделано в первую очередь, для удобства наших пациентов», — объясняет главный врач поликлиники №4 Маргарита Бисенова.

По словам Маргариты Бисеновой, на сегодня средний медицинский персонал достаточно квалифицирован, у большинства из них есть высшее образование. Поэтому они имеют полное право вести прием независимо от терапевта. А еще, дети и студенты смогут прикрепиться к поликлинике родителей.

«Совсем недавно, я столкнулась с такой практикой, что ребенок прикреплен у нас, мама прикреплена во 2 поликлинике, проживает в микрорайоне «Наурыз», а папа вообще к поликлинике №1. Я, конечно, все понимаю, но это очень неудобно. Получается мама там на общеврачебном, а здесь мы ребенка прикрепляем к педиатрическому участку. Здесь тоже идет несостыковка. Объясняем, многие на это реагируют положительно, прикрепляются сами», — говорит главный врач поликлиники.

Помимо этого, минздрав также хочет создать виртуальные медицинские кабинеты в отдалённых селах и сделать диагностику социально значимых заболеваний бесплатной. А также, врачей участковой службы планируют поощрять за раннее выявление заболеваний.

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