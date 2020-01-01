Медстрахование: как получить услуги дневного стационара

С 1 января 2020 года в условиях медицинского страхования услуги дневного стационара будет предоставляться казахстанцам в двух пакетах: гарантированного объема бесплатной помощи и по пакету медицинского страхования. О том, кому и как она будет оказываться, сообщает zakon.kz.

Стационарозамещающая помощь – это медицинская помощь с оказанием высокотехнологичных услуг и медицинским наблюдением.

С 2020 года, казахстанцы смогут получать этот вид помощи в двух пакетах: в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) для пациентов с социально-значимыми, основными хроническими и опасными для общества заболеваниями, и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

На базе амбулаторно-поликлинической службы, направление на стационарозамещающую помощь выписывает участковый врач при наличии показаний, подтвержденных результатами лабораторных и/или инструментальных исследований, а также заключением профильных специалистов, и в порядке очередности на портале Бюро госпитализаций.

Пациента госпитализируют в дневной стационар на базе поликлиники при обострении хронических заболеваний, не требующих круглосуточного наблюдения. Также показаниями для госпитализации являются плановое оздоровление пациентов с хроническими заболеваниями, долечивание пациента терапевтического профиля на следующий день после лечения в круглосуточном стационаре, проведение курсов реабилитационных мероприятий 3 этапа, паллиативная помощь – поддерживающая терапия для тяжелобольных пациентов. Дети до 3-х лет госпитализируются в дневной стационар вместе с родителями или законными представителями.

Услуги дневного стационара включают осмотр врача и консультацию профильных специалистов, диагностическое обследование. Также сюда входит лечение основного заболевания и медицинская реабилитация. Противопоказаниями к лечению в дневном стационаре являются заболевания, требующие круглосуточного проведения лечебных процедур и медицинского наблюдения, а также заболевания, представляющие опасность для окружающих.

На базе круглосуточного стационара стационарозамещающая помощь оказывается по направлению участкового врача или врача стационара при экстренном обращении. Пациента госпитализируют при проведении операций со специальной предоперационной подготовкой и реанимационной поддержкой и проведении сложных диагностических исследований, требующих специальной предварительной подготовки, недоступной в условиях амбулаторного лечения.

Также показаниями для госпитализации является долечивание пациента после лечения в круглосуточном стационаре, наблюдение и лечение, связанные с переливанием препаратов крови, инъекций сильнодействующих препаратов, химиотерапия, лучевая терапия коррекция патологических состояний, возникших после проведения лечения онкологическим пациентам.

В специализированных медорганизациях и отделениях стационарозамещающая помощь оказывается по заключению узкого специалиста при таких заболеваниях, как психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, злокачественные новообразования, инфекционные, паразитарные и венерические заболевания.

Для пациентов, не требующих круглосуточного наблюдения, предусмотрен стационар на дому. Его используют в случае, если человек не может посещать поликлинику самостоятельно и при наличии орфанных (редких) заболеваний у детей, сопряженных с высоким риском инфекционных осложнений и требующих изоляции в период сезонных вирусных заболеваний.

Длительность лечения в условиях поликлиник и стационаров составляет не менее 3 и не более 8 рабочих дней, а в стационаре на дому – не менее 3 рабочих дней, при острых заболеваниях не более 5 рабочих дней, при обострении хронических заболеваний не более 8 рабочих дней. Режим работы дневного стационара при амбулаторно-поликлинических организациях — с 08.00 до 20.00 часов, включая выходные и праздничные дни.

Если же вы столкнулись с какими-то проблемными вопросами, то можно обратиться с письменной жалобой в службу поддержки пациентов и внутреннего аудита, которая работает в каждой медорганизации. Оставить письменное обращение в разделе «Народный контроль» на сайте Фонда СМС или обратиться в единый контакт-центр фонда по номеру 1406.