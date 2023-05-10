Медстрахование: решение проблем бюджета за счёт здоровья населения

Основные баталии по поводу введения обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) разворачиваются вокруг взносов: общественность возмущена ростом налоговой нагрузки на бизнес и население.

Однако, помимо финансовой составляющей, есть гораздо более серьезная проблема – состав новых пакетов гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС. Казалось бы, два новых пакета – обновленный ГОБМП и страховой пакет – в сумме эквивалентны действующему на сегодня ГОБМП. Но дьявол кроется в деталях: дело в распределении категорий медицинской помощи между двумя пакетами, передает forbes.kz

Чтобы в полной мере осознать проблемы, связанные с составом пакетов, необходимо знать два главенствующих принципа в здравоохранении: всеобщий охват населения и интеграция медицинской помощи.

Что касается всеобщего охвата, то предлагаемая модель ухудшает действующие нормы, ставя под сомнение инклюзивность общества, и этот вопрос будет рассмотрен ниже.

Принцип интеграции медицинской помощи четко заявлен в государственной программе развития здравоохранения «Денсаулык» и подразумевает скоординированность цикла: профилактика (вакцинация, скрининг), затем пациент идет в поликлинику (категория «амбулаторно-поликлиническая помощь»), на «скорой» (или в плановом порядке) попадает в стационар, после чего может потребоваться реабилитация. Замыкает цикл паллиативная помощь. Отсутствие последовательной связи между любыми двумя звеньями негативно отражается на состоянии здоровья и ведет к неэффективному использованию ресурсов.

В то же время, в предлагаемых сегодня пакетах связи разорваны на каждом этапе маршрута: вакцинация входит в состав ГОБМП, амбулаторно-поликлиническая помощь вместе с амбулаторным лекарственным обеспечением – в пакет ОСМС, скорая помощь и экстренные стационарные случаи – в ГОБМП, плановые стационарные случаи, реабилитация и паллиативная помощь – в ОСМС.

Поясним чреватость метаний между пакетами на примере: допустим, человек не застрахован. Не имея возможности бесплатно посетить поликлинику, он наверняка будет затягивать визит к врачу; в результате, с большой долей вероятности он в остром состоянии на «скорой» будет доставлен в стационар, откуда его оперативно выпишут, условно, через трое суток, т.е. после стабилизации состояния, поскольку плановое лечение в стационаре уже не входит в ГОБМП. Как итог, здоровье потеряно, система понесла повышенные расходы на лечение экстренного состояния в больнице, вместо относительно дешевого лечения на уровне поликлиники. Под вопросом и состояние пациента после быстрой выписки. Однако главное – переход к следующему этапу: реабилитация не будет доступна, а значит, все расходы, понесенные системой на лечение в стационаре, рискуют пойти насмарку, ведь без надлежащей реабилитации здоровье может не восстановиться. С паллиативной помощью ситуация еще более сомнительная: действительно ли мы готовы отказать в койке и обезболивающем больному на терминальной стадии?

Дежурный аргумент сторонников проекта закона заключается в том, что для населения, не застрахованного автоматически (14 категорий), либо не являющегося формально занятым, предоставляется возможность вносить ежемесячно 1 414 тенге, и таким образом получить право на пакет ОСМС. Однако этот аргумент слаб: во-первых, далеко не все будут знать и помнить о необходимости регулярного внесения средств; во-вторых, сам процесс ежемесячного взноса 2-3 млн граждан, потенциально попадающих в категорию незастрахованных – это огромная административная нагрузка и потери продуктивного времени; и, наконец, самое важное: масштаб суммы в 1 414 тенге неодинаков для разных слоев населения. Представьте сельскую семью, в которой трое взрослых мужчин, как правило не имеющих официальной занятости по независящим от них причинам. Зарегистрироваться в качестве безработных, учитывая «плановый» уровень безработицы в 5%, едва ли удастся. С банковской комиссией взнос составит около 4 500 тенге в месяц. А на селе это вполне ощутимые деньги, причем за обслуживание все в том же фельдшерско-акушерском пункте, за платную химиотерапию только в областном центре, так как химиопрепаратов катастрофически не хватает, и за прочие прелести регионального здравоохранения.

Как видим, принцип всеобщего охвата также глубоко нарушен, причем под удар попадают одни из незащищенных групп населения – неформально самозанятые, а это сельские жители, в том числе мигрирующая в города молодежь, незарегистрированные безработные, домохозяйки и другие.

На сегодняшний день, по признанию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), систему здравоохранения Казахстана можно охарактеризовать хорошей доступностью помощи: количество визитов к врачу и госпитализаций на душу населения близко к средним значениям ОЭСР, при этом очереди на плановую госпитализацию по отдельным хирургическим вмешательствам значительно короче. В то же время, недостаточна защищенность населения от высоких расходов на здравоохранение. Оправдано ли снижение доступности и дальнейшее ослабление финансовой защиты?

Следует отметить, что изначально в процессе проработки реформы описанный разрыв пакетов отсутствовал. Какова же цель предлагаемой сегодня модели? Направлена ли она на легализацию статуса занятости или на осознание населением расходов на здравоохранение? В любом случае, мы видим попытку решения проблемы, не имеющей отношения к здравоохранению, форсированными и рискованными методами.

В качестве минимально необходимых мер по исправлению ситуации можно предложить введение этапности в ужесточении финансовой дисциплины и пересмотр пакетов с сокращением числа разрывов в маршруте пациента.

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