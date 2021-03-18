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Медучреждения области при выдаче справки, навязывают необходимость дополнительного осмотра врачей

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«Навязывание» привело к удорожанию самой справки. Об этом заявили в ходе заседания Межведоственной рабочей группы при департаменте по делам госслужбы, где обсудили повышение качества оказания государственных услуг в социальной сфере.

Речь идет о получении государственной услуги «Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством». Подобная практика отмечается в Аулиекольской, Алтынсаринской, Амангельдинской, Джангельдинской, Житикаринской, Карасуской, Мендыкаринской, Федоровской районных больницах, а также в Аркалыкской региональной поликлинике.

«Общественники области посредством телефонных звонков провели мониторинг качества оказания консультаций городских и районных больниц. Тогда и были установлены факты ненадлежащей консультации. Сотрудники поликлиник представляли недостоверную информацию о получении государственной услуги. Юридически, чтобы получить такую справку, нужно пройти осмотр у пяти специалистов – терапевта, окулиста, оториноларинголога, психиатра, нарколога. Фактически, большинство поликлиник к этому списку добавляют невропатолога, хирурга, акушера-гинеколога. Отсюда и значительный рост стоимости за эту справку. Если в других регионах области жители за нее отдают порядка 2-х тысяч тенге, то в упомянутых регионах ее сумма достигает от 7 до 14 тысяч тенге», — отметили на встрече.

А вот в Аулиекольской районной больнице помимо прохождения перечня специалистов, настаивают на необходимости сдачи анализа крови на микрореакцию. Что касается Карабалыкской районной больницы и районной больницы района имени Беимбета Майлина, то, по словам их работников, врач нарколог исключен из перечня специалистов для прохождения медосмотра.

Кроме того, итоги мониторинга показали, что в Наурузумском, Сарыкольском, Камыстинском районах ввиду отсутствия специалистов возможность получения медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством отсутствует вообще. В департаменте госслужбы области уверены, что причиной озвученных недостатков является нежелание услугодателя изучать действующие нормы, которые стремясь к оптимизации, постоянно претерпевают изменения. Следует отметить, что согласно информации управления здравоохранения проведено совещания с главными врачами больниц о неукоснительном соблюдении правил.

Более того, заместитель управления здравоохранения акимата области Анжела Бексултанова заверила, что в случае необходимости готова принять меры дисциплинарного характера к лицам, допускающим нарушение прав и законных интересов граждан при получении ими государственных услуг. С учетом пожеланий членов межведомственной рабочей группы очередному общественному мониторингу будет подлежать порядок выдачи справки 086-У, необходимой, в том числе для зачисления в ВУЗы.

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