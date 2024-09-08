Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы больше не спасут

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что за приписки в медицинских организациях могут последовать жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе проверок было выявлено около 46 тысяч нарушений, связанных с приписками, однако штрафы, наложенные на медучреждения, не решили проблему системно. В связи с этим Минздрав планирует провести масштабную проверку в сентябре, чтобы выявить все случаи нарушений.