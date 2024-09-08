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Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы больше не спасут

Фотография для новости Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы больше не спасут

Фото pixabay.com

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что за приписки в медицинских организациях могут последовать жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе проверок было выявлено около 46 тысяч нарушений, связанных с приписками, однако штрафы, наложенные на медучреждения, не решили проблему системно. В связи с этим Минздрав планирует провести масштабную проверку в сентябре, чтобы выявить все случаи нарушений.

«Мы будем ставить вопрос достаточно жестко вплоть до отзыва лицензии при необходимости, передачи в соответствующие правоохранительные органы, то есть не ограничиваться одними штрафами», — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Альназарова также сообщила, что с 2025 года планируется не допускать к оказанию услуг медучреждения, которые были уличены в приписках и других нарушениях

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