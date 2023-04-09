Механизмы осуществления жилищных выплат пересмотрят

Пересматриваются подходы и механизмы осуществления жилищных выплат.

Изменения могут коснуться и сотрудников гражданской защиты. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает центр деловой информации Kapital.kz.

«В соответствии с действующим законодательством получателями жилищных выплат являются сотрудники специальных государственных органов, органов внутренних дел (отдельные категории сотрудников, согласно перечню), оперативно-следственных подразделений уполномоченного органа по противодействию коррупции и военнослужащие, а также члены их семей. В настоящее время во исполнение поручения главы государства пересматриваются подходы и механизмы осуществления жилищных выплат», — отмечается в ответе главы правительства.

Он добавил, что под руководством заместителя премьер-министра Жамаубаева Ерулана Жамаубаева создана соответствующая рабочая группа, в рамках которой выработан ряд предложений по совершенствованию жилищного законодательства, оптимизации бюджетных расходов на эти цели, а также исключению фактов нецелевого использования выделенных средств.

По результатам реализации выработанных подходов будут рассмотрены вопросы расширения перечня категории получателей жилищных выплат, в том числе для сотрудников органов гражданской защиты

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.