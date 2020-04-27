«Механизмы Президента срабатывают» — Зарина Кокжанова о продлении режима ЧП

На сайте Акорды опубликовано заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором говорится, что режим чрезвычайного положения будет продлен до 11 мая. После этого режим будет снят, если не произойдут новые вспышки COVID-19

Сообщается, что пик заболеваемости в Казахстане окончательно не пройден и что по-прежнему сохраняется угроза выхода ситуации из-под контроля. Президент Клуба молодых предпринимателей «Жас Атамекен» Зарина Кокжанова выразила свое мнение относительно продления режима чрезвычайного положения в стране.

«Я думала, что продлят на более поздний срок, себя готовила к этому, но когда сообщили, что до 11 мая, то обрадовалась. Я — за продление, потому что вижу как срабатывают те механизмы, которые вырабатывают государственные органы в борьбе с пандемией. Я своими навыками и опытом понимаю, что те механизмы, которые предложил Президент очень правильные. Понятное дело, что есть огрехи, все делается в ручном режиме, днем и ночью, мы никогда в жизни не видели, как за ночь у нас госорганы вырабатывают новые сайты, за ночь расширяются категории граждан. После этого режима уже к госорганам будет другой подход, однозначно они смогут работать намного быстрее. Что касаемо мер поддержки, особенно промышленным предприятиям, список огромный, но нужно понимать, что государство помогает не предприятиям, а большому количеству семей, людей, которые работают на этих промышленных предприятиях. Посмотрите на обороты. У государства ведь тоже есть свои запасы. Можно представить, грубо говоря государство не работает, потому что все встало, мы видим, что творится с нефтью. Благодаря мудрой политики Елбасы, сохранив запасы, его дальновидный ум позволил сейчас выдавать деньги нам, гражданам. Более 4 млн уже получили выплату 42500, я получила, мои сотрудники уже по второму кругу получают. Те люди, которые обсуждают суммы, я с ними категорически не согласна, понятное дело, что хочется всегда больше. Но нужно понимать масштаб и что эти деньги могут помочь многим семьям. Более того хочу заметить, что Президент упоминал в своем обращении детей и дачников, которые не смогут высидеть в теплую погоду дома. Это еще раз доказывает, что Президент нас слышит»,- сказала Зарина Кокжанова.

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