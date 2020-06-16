Меморандум заключили костанайские предприниматели и антикоррупционная служба

Костанайские предприниматели должны вести дела честно. С таким намерением сотрудники антикоррупционной службы заключают меморандумы с местными бизнесменами. От предпринимателя ожидается прозрачность, а от антикоррупционщиков помощь в решении проблем и сопровождение бизнес проектов на всех этапах, передает alau.kz

Жандос Жаксыбаев директор ТОО «Экосити» это предприятие в конце 2018 года взялось за строительство мусоросортировочного комплекса. Предполагается, что комплекс сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн мусора в год. Реализация крупного проекта поделена на три этапа.

«Первый этап это непосредственно строительство мусоросортировочного комплекса. Второй этап это мойка полимеров. И третий этап это уже грануляция полимеров. То есть на выходе уже будет сырье, переработанное из вторичных ресурсов», — рассказал директор ТОО «ECOCITY» Жандос Жаксыбаев.

По словам Жандоса Жаксыбаева, к концу года он уже начнет работать во всю мощность. На создание комплекса ушло 300 млн тенге. Деньги не маленькие, поэтому чтобы обезопасить себя и показать всю прозрачность проекта, предприятие заключило меморандум о сотрудничестве с антикоррупционной службой.

«Уникальность данного соглашения в том, что предприниматель должен вести честный бизнес. И никаким образом не должен соприкасаться с коррупционными правонарушениями, с коррупционными рисками. Нам оказывают содействие управление предпринимательства и индустриально инновационного развития, мы активно работаем с акционерным обществом «KAZAKH INVEST», то есть в зависимости от сложности вопроса, каждая сторона она максимально подключается, для того, чтобы обеспечить прозрачность и полноту решения проблем», — пояснил руководитель управления департамента агентства РК по противодейстивию коррупции Рустем Болат.

А вот предпринимателю этот меморандум дает защиту антикоррупционной службы. То есть от начала реализации проекта и до его завершения, на каждом этапе бизнесмена сопровождают специалисты ведомства и проектного офиса «Protecting Business and Investments». В этот же день о сотрудничестве с антикоррупционщиками договорилось и ТОО «VESTA-2014». Это предприятие занимается созданием в области эко — и этнокультурного парка. Стоимость этого проекта 175 млн тенге.

«Проект, который мы сами задумали. Задумали очень давно. И, в общем поступательно движемся к финишу так сказать. Всегда работали открыто и прозрачно и ничего не видим зазорного, если еще здесь будем получать поддержку, если придет инвестор и нам будет нужна еще поддержка такой серьезной организации», — пояснила руководитель проекта «Эко — и этоконультурный парк Костанайской обалсти Галина Шнайдер.

С того момента как открылся проектный офис более 100 бизнесменов обращались за помощью и консультацией. А вот подобные меморандумы заключил уже 41 предприниматель. Рустем Болат отметил, что если права предпринимателя ущемляются, он может обратиться в колл-центр антикоррупционной службы по номеру 1424.

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