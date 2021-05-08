Мемориальную доску ветерану открыли в городе Тобыл

В городе Тобыл увековечили память ветерана Великой Отечественной войны, разместив на доме, где он жил, мемориальную доску. Магауя Жакупов в 1940 году был призван на фронт, он принял участие в многочисленных сражениях. Был отмечен государственными наградами, а после вернулся в родной край.

В преддверии дня Победы в Костанайском районе сегодня торжественно открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Магауе Жакупову. Планировалось это еще в прошлом году в канун его 100- летия, но эпидемиологическая ситуация в стране не позволила этого сделать.



«К этому мероприятию честно сказать мы готовились с прошлого года, в прошлом году отцу бы исполнилось 100 лет ровно. Он дожил до 90 лет, прошел 3 войны. В связи с этим мы решили, собрали семейный совет решили как-то это дело отметить, чтобы осталось в памяти у внуков, у детей чтобы осталось в памяти«, — говорит сын ветерана№

Магауя Жакупов в 1940 году был принят курсантом в Хабаравскую военную дивизионную школу, в начале войны был направлен на линию фронта. Защищал Москву в составе 82 -й дивизии. На его счету множество государственных наград. Его не стало в 2010 году, родные и близкие увековечили память ветерана мемориальной доской на доме, в котором он жил.



«Уверен, что мемориальная доска установленная на фасаде дома в целях увековечения памяти ветерана будет местом всеобщей гордости и преклонением перед подвигом Магауи Жакупову. Искренне поздравляю всех с этим замечательным событием, которое проходит в канун празднования 76-ой годовщины в Великой Отечественной войне«, — отметил заместитель акима Костанайского района Ибрагим Бекмухамедов.

Всего в Костанайском районе имеется 98 объектов историко-культурного наследия из них 28 обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал «Тыл Фронту», 11 братских могил и 4 мемориальной доски.



«Сегодня в память о нашем земляке Жакупове Магауе остается на мемориальной доске . И я думаю, что этот день, день 6 мая 2021 года станет одним из важных, значимых дней нашего города Тобыл», — говорит председатель совета ветеранов по Костанайскому району Вера Ильминская.

Торжественно открыл мемориальную доску заместитель акима Костанайского района вместе с правнуками ветерана. После были возложены цветы. И в завершении мероприятия почтили память ветерана минутой молчания

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