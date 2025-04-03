Более миллиона тенге собиралась перевести жительница Костанайской области неизвестному ей человеку. Как позже выяснилось, тот, с кем она связывалась только через телефон и мессенджеры, обещал ей хорошую прибыль, которую она получит в результате вложения.

Желающая срочно перевести деньги женщина на днях обратилась в центральное отделение одного из костанайских филиалов Халык банка. Миллион восемьсот тысяч тенге, по словам клиентки, требовалось перевести на счет держателя карты другого финансового учреждения. Он, якобы, оказывает услуги по ремонту дома жительницы Федоровского района, специально приехавшей в Костанай для проведения операции. Однако менеджер банка заподозрила неладное, и задала несколько уточняющих вопросов.

«Клиент затруднилась ответить, нервничала в ходе разговора, и, все время была в переписке на телефоне. Я попросила: «Можно ли посмотреть, с кем ведется беседа у вас по телефону». Клиент показала, и было выявлено, что это номер телефона другого государства», — рассказывает старший менеджер филиала «ХАЛЫҚ БАНК» Анель Омирзакова.

Менеджер, приостановив все операции с деньгами, сообщила о подозрениях сотрудникам службы безопасности банка, настоящим. Чтобы окончательно убедить женщину в том, что она едва не стала жертвой мошенников, потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры. Они выяснили, что злоумышленник предложил женщине заработать на скачках курсов валют. Он, будет ей подсказывать, а она работать с выведенными средствами, и отслеживать получение прибыли через приложение на смартфоне, установленное по рекомендации мнимого валютного брокера.

«Она настолько в это поверила, что после многочисленных попыток разъяснения, что такого приложения нет, что не бывает легких денег буквально минут 20 это проводилось, она не понимала, что она действует как-то противозаконно, и, что её обманывает мошенник. Гражданке мы объяснили, что «если вы до конца всю эту операцию произвели, после этого на связь с вами он уже не выходил», — говорит заместитель прокурора Костаная Ерлан Басмурзин.

Как отметили в банке сотрудниками их финансового учреждения, подобные попытки совершения преступлений фиксируются ежедневно. И прокуроры Костаная отмечают, что количество совершенных в отношении жителей города интернет-мошенничеств растет. По сравнению с первой декадой прошлого года, число пострадавших за первые три месяца года нынешнего увеличилось на 10%. Но вот денег костанайцы потеряли уже больше чем в два раза. В прошлом году аферистам с января по март было переведено 190 миллионов тенге, в этом уже 421 миллион.

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