Менеджеры банков и их сообщники обманули своих знакомых на 340 млн тенге

В Шымкенте группа мошенников, состоящая из 11 человек, из которых двое работали менеджерами банков, обманула своих знакомых, друзей и дальних родственников на 340 млн тенге, сообщает Polisia.kz

Жертвами мошенников стали 235 жителей Шымкента и Туркестанской области. По словам пострадавших, люди из близкого окружения попросили их оформить на себя товарные и денежные кредиты, убедив, что они сами будут погашать эти долги, передает informburo.kz

«За оказанную помощь потерпевшим полагалось вознаграждение – 10-12% от одобренной суммы. Об обмане каждый из доверчивых граждан догадался только тогда, когда начались звонки из банков с напоминаниями о непогашенных ежемесячных платежах», – говорится в сообщении полиции.

Оперативники задержали группу мошенников, среди которых были женщины и мужчины от 23 до 43 лет. У каждого из них была своя обязанность: кто-то помогал в оформлении кредитов, другие занимались обналичиванием средств, а третьи перепродавали взятую в рассрочку дорогую технику. Сумма нанесённого ущерба составила почти 340 млн тенге.

Суд Шымкента приговорил каждого из членов мошеннической группы к лишению свободы на срок от трёх до пяти лет.

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