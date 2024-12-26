Несколько миллионов тенге заставили перечислить им жительницу Костаная мошенники. Злоумышленники действовали по уже известной схеме, позвонив от лица сотрудников одной из силовых структур, и сообщив о попытке похищения сбережений.

Несколько миллионов тенге заставили перечислить им жительницу Костаная мошенники. О подозрительной операции с крупной суммой денег, которую собирается провести одна из клиенток, сообщили в кибер-полицию менеджеры одного из банковских филиалов Костаная. Женщина получила кредит на 3,5 миллиона тенге, но, сразу же захотела перевести его на счет жителя другой области. Сотрудники полиции выехали в банк для выяснения всех обстоятельств, и как оказалось не зря.

«Она находилась на связи со злоумышленниками, которые представлялись сотрудниками КНБ, и сообщали, что по её счету проходят несанкционированные переводы, и необходимо направить денежные средства на безопасную ячейку. Потерпевшей были разъяснены все её права, и удалось сохранить 11,5 миллионов тенге», — говорит начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Кроме взятых в кредит 3,5 миллионов тенге, на депозитах женщины лежало еще 8, на которые изначально и нацелились злоумышленники. Но, уже отложенные средства снять со счетов не удалось, поэтому мошенники заставили её занять в банке еще. А на убежденность женщины, которая является госслужащей, в правильности действий по инструкции звонивших, повлиял предшествующий вызов через Whatsapp, якобы от её начальника, правда с незнакомого ей номера.

«Поставили аватарку именно руководителя, и позвонили, что сейчас с ней свяжутся сотрудники КНБ, и необходимо выполнить все инструкции и условия, которые сообщат именно сотрудники. В первых же условиях было, что необходимо проследовать в банк, и оформить кредит на 3,5 миллиона тенге», — сообщил Олжас Магыпаров.

До приезда полицейских женщина все же успела перевести на счет неизвестного пока дропера, помощника мошенников, чуть более 300 тысяч тенге. Киберполицейские в очередной раз призывают граждан не верить уловкам злоумышленников.

«Которые могут представиться сотрудниками службы безопасности банка, полиции, либо других правоохранительных органов, ни в коем случае не следовать каким-либо инструкциям, либо действиям, которые сообщают именно по телефону. Кроме того, никогда не, ни в коем случае не диктовать СМС-коды с коротких номеров 1414, либо с приложений eGov, e-Salyq, если вы самостоятельно не запрашивали данные СМС-коды», — сообщил Олжас Магыпаров.

С начала года зарегистрировано более 1200 фактов мошенничеств, совершенных в отношении жителей Костанайской области, в результате чего им нанесен ущерб превышающий 1 миллиард 400 миллионов тенге.

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