Менее 10 процентов домов Костаная переведены на новую форму управления

На сегодня в Костанае зарегистрировано 79 ОСИ и 17 простых товариществ. А в жилом фонде областного центра числится 1169 домов. Но с 1-го июля ПКСК согласно закону упразднят. Чтобы не оставить костанайцев один на один с проблемами, обязанности ПКСК временно возьмут на себя управляющие компании, которые будет назначать отдел жилищных отношений. Однако и эта мера временная.



До первого июля остается полтора месяца, до этого времени все казахстанцы должны перейти на удобную для себя форму управления своим домом — это объединение собственников имущества или простое товарищество. ПКСК упразднят. Однако, несмотря на то, что скоро дома могут остаться без обслуживания, люди не спешат. На сегодня в Костанае создано 79 ОСИ и 17 простых товариществ. При том, что в жилом фонде города состоит 1169 домов, рассказывает специалист отдела жилищных отношений акима г. Костанай Сайлау Асылбаев: «В законе 2 формы — или ОСИ или ПТ. Другой формы нет и на переходный период мы, чтобы людям все-таки до конца донести информацию, и чтобы дома не остались без обслуживания, жилищные отношения назначат на каждый дом управляющую компанию. Которая опять же через полгода должна на доме организовать эту форму».

Как же будут оплачивать жильцы дома взносы за обслуживание своих домов, когда ПКСК уже перестанет существовать, а ОСИ или ПТ еще не будет открыто? Этот вопрос пока в стадии проработки. Скорее всего, говорит Сайлау Асылбаев, перечислять средства будут на счет управляющей компании. При этом уже известно, что тариф будут утверждать они же, что может стать экономически не выгодным для жильцов домов. Поэтому костаанйцам рекомендуют все-таки начать процедуру перехода. В отделе жилотношений готовы помочь информационно.

«Вы можете обратится на Пушкина, 100. Мы здесь проводим обучение. В будущем обязательно будем набирать группу, кто хочет обучиться на управляющего, на председателя. Мы сейчас плотно работаем с Казцентром ЖКХ по обучению старших по дому, председателей управляющих. Будем в скором времени выдавать сертификаты».

Неизбежность упразднения ПКСК — это факт. Поэтому так или иначе, даже, воспользовавшись после 1-го июля услугами управляющей компании, в течение полугода, жильцы многоквартирных домов все равно должны будут выбрать новую форму управления. Как говорит Сайлау Асылбаев, те, кто эту процедуру уже завершил — довольны. Главный плюс — финансовая прозрачность. Собранные средства тратят на благоустройство и ремонт. К примеру, в доме по Ворошилова,50 ОСИ отремонтировало крышу, а на Уральской,10 — заменили трубы в подвале.

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