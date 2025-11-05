В Казахстане озвучили модальную зарплату — сумму, которую чаще всего получают работники. В 2025 году она составила 116 059 тенге, что почти в четыре раза меньше средней заработной платы по стране, передает nur.kz

Что это значит

Для оценки доходов используют несколько показателей.

Средняя зарплата — арифметическое среднее по всем работникам. Во втором квартале 2025 года в Казахстане она составила 448 620 тенге.

— арифметическое среднее по всем работникам. Во втором квартале 2025 года в Казахстане она составила 448 620 тенге. Медианная зарплата — сумма, которая делит работников на две равные группы: половина получает больше, половина меньше. Этот показатель равен 317 512 тенге.

— сумма, которая делит работников на две равные группы: половина получает больше, половина меньше. Этот показатель равен 317 512 тенге. Модальная зарплата — наиболее распространённая зарплата в стране. В 2025 году это 116 059 тенге.

Иначе говоря: самый типичный доход казахстанца — около 116 тысяч тенге в месяц. Это в несколько раз меньше и средней, и медианной зарплаты. Такая разница показывает, что значительная часть населения получает заметно меньше, чем отражают «средние» показатели.

Рост за год

Модальная зарплата за год выросла почти на 19%. В 2024 году она была на уровне 97 557 тенге, сейчас — 116 059 тенге. Но даже с ростом большая часть граждан всё ещё живёт на суммы, которые ниже 120 тысяч тенге в месяц.

Где платят больше

Модальная зарплата сильно зависит от региона.

Топ регионов с самыми высокими «типичными» доходами:

Восточно-Казахстанская область — 256 907 тенге

Астана — 252 738 тенге

Алматы — 247 385 тенге

Атырауская область — 242 995 тенге

Шымкент — 208 179 тенге

Это города и регионы с высокой деловой активностью, промышленностью и крупными работодателями.

Где зарплаты самые низкие

Минимальные модальные значения зафиксированы в:

Западно-Казахстанской области — 113 201 тенге

Туркестанской области — 113 110 тенге

Северо-Казахстанской области — 112 745 тенге

То есть в отдельных регионах «самая типичная» зарплата не дотягивает даже до 115 тысяч тенге в месяц.

Вывод

Разрыв между средними цифрами и реальными деньгами, которые чаще всего получают люди, остаётся очень заметным. Формально экономика показывает рост доходов, но для большинства казахстанцев этот рост пока не превращается в высокие ежемесячные выплаты.

Автор @Илья Манаев

