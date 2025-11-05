В Казахстане озвучили модальную зарплату — сумму, которую чаще всего получают работники. В 2025 году она составила 116 059 тенге, что почти в четыре раза меньше средней заработной платы по стране, передает nur.kz
Что это значит
Для оценки доходов используют несколько показателей.
- Средняя зарплата — арифметическое среднее по всем работникам. Во втором квартале 2025 года в Казахстане она составила 448 620 тенге.
- Медианная зарплата — сумма, которая делит работников на две равные группы: половина получает больше, половина меньше. Этот показатель равен 317 512 тенге.
- Модальная зарплата — наиболее распространённая зарплата в стране. В 2025 году это 116 059 тенге.
Иначе говоря: самый типичный доход казахстанца — около 116 тысяч тенге в месяц. Это в несколько раз меньше и средней, и медианной зарплаты. Такая разница показывает, что значительная часть населения получает заметно меньше, чем отражают «средние» показатели.
Рост за год
Модальная зарплата за год выросла почти на 19%. В 2024 году она была на уровне 97 557 тенге, сейчас — 116 059 тенге. Но даже с ростом большая часть граждан всё ещё живёт на суммы, которые ниже 120 тысяч тенге в месяц.
Где платят больше
Модальная зарплата сильно зависит от региона.
Топ регионов с самыми высокими «типичными» доходами:
- Восточно-Казахстанская область — 256 907 тенге
- Астана — 252 738 тенге
- Алматы — 247 385 тенге
- Атырауская область — 242 995 тенге
- Шымкент — 208 179 тенге
Это города и регионы с высокой деловой активностью, промышленностью и крупными работодателями.
Где зарплаты самые низкие
Минимальные модальные значения зафиксированы в:
- Западно-Казахстанской области — 113 201 тенге
- Туркестанской области — 113 110 тенге
- Северо-Казахстанской области — 112 745 тенге
То есть в отдельных регионах «самая типичная» зарплата не дотягивает даже до 115 тысяч тенге в месяц.
Вывод
Разрыв между средними цифрами и реальными деньгами, которые чаще всего получают люди, остаётся очень заметным. Формально экономика показывает рост доходов, но для большинства казахстанцев этот рост пока не превращается в высокие ежемесячные выплаты.
Автор @Илья Манаев
"Втрое дороже" — не сегодня: мораторий заморозил заявку на повышение тарифа в Костанае
Искать скрытые доходы населения начнут в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.