Менингит. Инфекционист объяснила рост числа заболевших детей

Высокая температура, гнойная ангина и рвота. Наиболее уязвимыми к инфекции являются дети от трех до шести лет.

С такими симптомами столкнулись самые юные астанчане. Как пояснила заведующая вторым отделением Многопрофильной городской детской больницы Наталья Бочарникова, в стране начался характерный подъем энтеровирусной инфекции, передает Tengrinews.kz.

По словам Натальи Бочарниковой, наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от трех до шести лет.

«Сейчас у нас идет сезон, характерный для подъема энтеровирусной инфекции. Вся симптоматика — это головная боль, температура, рвота, у кого-то ангина. Летом отмечается также подъем других вирусных заболеваний, это может быть реовирусы, риновирусные инфекции. Кроме того, сейчас регистрируется подъем коронавируса» — сказала она. Казахстанский врач подчеркнула, что энтеровирусная инфекция отличается высокой контагиозностью. «Энтеровирусная инфекция передается воздушно-капельным путем и фекально-орально, то есть через немытые продукты, также заглатывание воды при купании в бассейнах или фонтанах (что запрещено), водоемах. Необходимо ограничить детей в местах скопления людей, в закрытых помещениях. При соблюдении мер профилактики можно избежать энтеровирусной инфекции», — поделилась эксперт. Как пояснила врач-инфекционист, вирус может протекать в разных формах: по типу простуды: покраснение горла, кашель, насморк;

по типу кишечная инфекция: рвота, жидкий стул;

повышение температуры без каких-либо симптомов;

и более тяжелая форма с поражением центральной нервной системы: менингит и менингоэнцефалит. «Если в прошлом году у нас на первом место стоял коронавирус, то в этом году у нас коронавирус ушел на второй план. Но не всегда мы можем определить, какой именно это вирус, поскольку не проводится ПЦР-диагностика. В среднем заболевание протекает у детей от трех до семи дней. Основной принцип лечения — это соблюдение режима, соблюдение питьевого режима, туалет полости рта, глаз, носа и снижение температуры жаропонижающими. Антибиотики подключаются, только когда у нас присоединяется бактериальная флора: это может быть гнойный процесс, длительная лихорадка. Но антибиотики должен назначить врач», — резюмировала Наталья Бочарникова.

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