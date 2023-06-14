Менингит, энцефалит. Количество заболевших корью в Костанае увеличивается

Количество заболевших увеличивается. В Костанайской области уже зарегистрировано восемнадцать лабораторно подтвержденных случаев кори. Половина заболевших — это непривитые дети.

Больных корью в Костанайской области уже 18. По одному случаю в Житикаринском районе и Рудном, остальные в областном центре. Больше половины из числа заболевших это непривитые дети, либо взрослые, чей прививочный статус неизвестен.

«Рост заболеваемости он связан с наличием не иммунной прослойки. Если у нас есть не привитые лица, конечно, заболевание найдет свое распространение. В период пандемии в 2020-2021 году отменялись плановые вакцинации, отменялись постановлением главного санитарного врача и есть лица, которые в дальнейшем не были привиты», — объясняет заместитель руководителя департамента СЭК Костанайской области Гулим Досумова.

Лечат корь в домашних условиях, госпитализируют лишь при тяжелом течении болезни. Грозна она именно осложнениями, в числе которых энцефалит и менингит. Поэтому при появлении первых симптомов врачи рекомендуют самолечением не заниматься и обращаться за помощью.

«Первые симптомы это как при вирусном заболевании — кашель, насморк, повышение температуры, коньюктивит. Ну а корь можно уже подозревать когда мама обнаружила, что у ребенка начались высыпания. Обычно корь у нас высыпает сверху вниз. Имеется ввиду сперва лицо и постепенно спускается вниз», — рассказала заведующая педиатрическим отделением поликлиники №4 Костаная Асия Еликеева.

Также медики настоятельно просят пациентов с симптомами кори приходить на прием только в фильтр кабинет, либо вызвать врача на дом. В Костанае уже есть случаи, когда в день здоровых детей мамы приводят к участковому педиатру ребенка с сыпью. Рекомендуют и не забывать о мерах защиты, следуя которым можно либо не заболеть корью совсем, либо перенести ее в легкой форме. По прежнему самым эффективным способом защиты от кори является вакцинация. Поэтому медики настоятельно рекомендуют костанайцам привить своих детей от кори.

Также пока корь продолжают регистрировать, не лишним будет ограничить число контактов и избегать места массового скопления людей, говорят врачи.

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