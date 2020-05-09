Меня чуть крыса не съела — житель блокадного Ленинграда Лариса Кияткина

Кияткина Лариса Алексеевна-житель блокадного Ленинграда. «Когда началась Великая Отечественная война моей прабабушке было 7 лет. Они вместе с мамой и младшим братом, его звали Юлий, жили в Ленинграде, и оказались в блокаде»,-написала Валерия Каптёл.

Из воспоминаний Ларисы Кияткиной: «В это ужасное время нам нечего было кушать, ведь город оказался отрезанным. Фашисты бомбили наш город. Я помню бомбёжку, как мы прятались. Погибло очень много людей, детей. Нам давали в сутки 125 граммов хлеба, мы все время были голодные. Я помню, как спрятала кусочек под кроватью. Через время решила скушать, но его там уже не было. Я очень расстроилась. Мы обдирали обои и кушали мучной клей, на который были посажены обои в квартирах. Мы были вынуждены выживать как могли. Летом ели траву. Однажды на меня чуть не напали крысы, их в то время было очень много в городе. Я помню, как я сижу в комнате, а они идут прямо на меня, но подоспела моя мама Анна Сергеевна и отогнала их. Было очень страшно. Потом зимой нас эвакуировали через Ладожское озеро. Наша машина провалилась, мы все оказались в воде. У меня были отморожены ноги. Чудом удалось их спасти. Я лежала в больнице. Никому не пожелаю и никогда пережить такое!»

Моей прабабушке сейчас 82 года, и она помнит блокадный Ленинград. Она всегда говорит: «Только бы не было войны!» Или если я расстраиваюсь из-за чего-то бабушка говорит: «Не переживай, не 41-ый, прорвёмся!»

У прабабушки Ларисы Алексеевны есть медали в честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в честь 50-летия, 65-летия и 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, также награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд.

Она воспитала сына и дочь. Есть четверо внуков и двое правнуков.

Мы каждый год ходим в Парк Победы 9 мая, чтобы возложить цветы в память о погибших в Великую Отечественную войну.

Мой прадедушка Кияткин Леонид Владимирович был тружеником тыла. Он умер в 2006 году.

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