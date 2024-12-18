Происшествие случилось в Костанае. Фельдшера Анель Баймурзину избили прямо на вызове. Корреспонденту alau.kz удалось связаться с пострадавшей. Она сейчас находится в больнице.

По словам фельдшера Анели Баймурзиной, она заступила на ночную смену.

«Нам дали вызов «Одышка. Сердце?» Мы приехали на вызов. Нас уже встретили агрессивно. Мы начали делать свою работу — оказывать первую медицинскую помощь. Но дочери данной пациентки мешали нам, угрожали, что если мы что-то сделаем, они нас проклянут посадят в тюрьму. После у пациентки произошла дыхательная сердечная остановка, мы начали проводить реанимационные мероприятия. После 30 минут усилий… реанимация… безуспешно. Мы выразили соболезнование. На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Мой второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины», — рассказала Анель Баймурзина.

По словам фельдшера, у неё сотрясение головного мозга, гематома височной области, ушиб живота, царапины мягких тканей лица. Девушку госпитализировали.

По данным пресс-службы ДП Костанайской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что в момент оказания первой медицинской помощи произошел конфликт между хозяевами и медиками, в ходе которого 41 и 51-летние женщины нанесли телесные повреждения фельдшеру», — сообщили в областном ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование проводится по статье “Побои”.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.