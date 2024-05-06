Меняем документы? В РК изменятся удостоверения личности

Как рассказал Tengrinews.kz председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков, в действующем законе «О документах, удостоверяющих личность» перечислены данные, которые должны содержаться в документах. В частности, в статье 7 закона указано, что документы (за исключением свидетельства о рождении) обязательно должны содержать данные о гражданстве и поле. Ранее эти сведения содержались в чипах, встроенных в удостоверения.

«У граждан возникают вопросы, они отправляли обращения по поводу того, почему в наших удостоверениях нет данных о гражданстве. Даже в видах на жительство указывается гражданство, а в удостоверениях, в визуальной части, этого нигде нет. Мы подумали: почему бы в документы это не добавить? Вышли с такой инициативой. Дело в том, что документы, удостоверяющие личность, используются для пересечения границы и пребывания на территории некоторых стран, с которыми у нас есть такие соглашения. К примеру, это Российская Федерация или Кыргызская Республика. Находящиеся там наши граждане могут пользоваться «внутренними» удостоверениями — и это может помочь им, если в видимой части будет указано гражданство, которое станет проще определять», — отметил Аслан Аталыков.

По словам председателя комитета, инициатива по смене дизайна удостоверений не потребует каких-либо затрат из бюджета и не повлияет на размер пошлин, которые граждане платят за выпуск новых документов. Когда новый дизайн будет утвержден и вступит в силу, будет необходимо лишь перенастроить оборудование на заводах, которые изготовляют документы.

Полицейский также ответил на самый волнующий казахстанцев вопрос: потребуется ли менять удостоверения личности из-за планируемых обновлений?