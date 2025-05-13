Случаи с намеренным изменением информации в базе данных о недвижимости или земельном участке ранее встречались в Казахстане. Но система отслеживает такие нарушения. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Перед оформлением покупки жилья или земельного участка важно проверить всю информацию об объекте недвижимости: кто является настоящим владельцем, нет ли обременений или сложностей в виде совладельцев, претендентов на долю или незавершенные разбирательства по наследованию и так далее.

Обычно это все проверяет нотариус через государственные базы данных. Однако ранее отмечались случаи, когда кто-либо с доступом к базам мог намеренно менять информацию об объекте недвижимости для совершения сделки.

Например, в 2021 году тысячи гектаров земли переписали на своих родных сотрудники «Правительства для граждан». А в 2024 году экс-сотрудников филиала «Правительства для граждан» осудили за махинации с участками.

О том, как сейчас борются с подобными нарушениями и защищают данные казахстанцев, редакции NUR.KZ рассказали в госкорпорации «Правительство для граждан».

Как выявляют нарушения

Как отмечают в госкорпорации, она является собственником информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» (ИС ЕГКН).

А для обеспечения ее информационной безопасности и исключения фактов неправомерной модификации данных, в системе используется двухфакторная аутентификация регистраторов госкорпорации.

Также ведется журнал всех действий пользователей – на уровне программного обеспечения, базы данных и операционной системы.

«Это позволяет фиксировать все действия пользователей, включая изменения, с указанием учетной записи, времени и рабочего места.

В соответствии с Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, на рабочих местах сотрудников Госкорпорации установлены системы предотвращения утечек данных (DLP).

Это позволяет контролировать использование служебной информации и предотвращать ее несанкционированное распространение», – сообщают в госкорпорации.

В то же время ИС ЕГКН подключена к Оперативному центру информационной безопасности (ОЦИБ) и обменивается данными с Национальным координационным центром информационной безопасности (НКЦИБ).

В результате государственного мониторинга непрерывно отслеживаются угрозы и инциденты, обеспечивая защиту информации с участием квалифицированных специалистов.

Наказание для нарушителей

«При выявлении нарушений госкорпорация проводит проверку и передает соответствующие материалы в уполномоченные государственные органы (МВД РК, АФМ РК, КНБ РК и другие) для принятия мер в рамках действующего законодательства.

К слову, за 2024 год и за период с января по апрель 2025 года госкорпорация направила для рассмотрения в правоохранительные органы 3 факта», – отмечают в «Правительстве для граждан».

Таким образом, с нарушениями и намеренными изменениями данных борются на системном уровне, отслеживая действия лиц, имеющих доступ к подобной информации.

@Автор: Марк Мауленкулов

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