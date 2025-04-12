С начала текущего года в Костанайской области полицейские выявили более 900 несовершеннолетних, находившихся в ночное время на улицах без сопровождения взрослых.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством, детям до 18 лет запрещено находиться на улице без родителей или законных представителей после 23:00.

За первое нарушение родители получают предупреждение. Однако при повторном нарушении в течение года несовершеннолетний ставится на профилактический учёт, а родители обязаны оплатить штраф в размере 27 500 тенге (5 МРП).

Особую обеспокоенность вызывают случаи пребывания подростков в развлекательных заведениях — ТРЦ, компьютерных клубах, барах и кафе — без сопровождения взрослых. Только за последние недели таких подростков выявлено 45 человек. Закон строго запрещает нахождение несовершеннолетних в подобных заведениях после 22:00 без родителей.

При этом ответственность несут не только родители, но и администрация заведений, которые также привлекаются к ответственности.

С 10 апреля по 6 мая на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», направленное на предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних, снижение уровня подростковой преступности и защиту прав детей.

Уже в первый день ОПМ в полицию были доставлены 19 подростков за различные административные правонарушения.

Всего зафиксировано 26 административных правонарушений.

В первый день операции «Подросток» в одном из компьютерных клубов Костаная был выявлен случай, когда девушка попыталась обмануть полицейских, показав на телефоне электронный документ с изменённой датой рождения.

В нём было указано, что ей уже исполнилось 18 лет. Однако сотрудники ювенальной полиции через базу данных МВД быстро установили, что на самом деле она несовершеннолетняя. Позже девушка призналась, что сама изменила дату рождения в документе с помощью мобильного приложения. В результате её родители были оштрафованы на 3 МРП (11 700 тенге), а владельцы компьютерного клуба — на 10 МРП.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции также выявили 11 подростков, гулявших ночью по улицам без сопровождения взрослых. Все родители привлечены к административной ответственности.

Обращение к родителям от имени полиции

Обеспечение безопасности ваших детей — это прежде всего ваша ответственность. Пребывание несовершеннолетних на улице в ночное время или в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых — не только нарушение закона, но и серьезный риск для их жизни и здоровья.

Подростки могут стать жертвами преступлений, попасть в компании, склоняющие к противоправным действиям, или оказаться в трудной жизненной ситуации, о которой вовремя никто не узнает.

Мы призываем вас контролировать, где находятся ваши дети в вечернее и ночное время, интересоваться их окружением и досугом. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность подрастающего поколения.

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