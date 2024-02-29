Меняют режим работы пунктов пропуска на границе с Россией, Китаем и Кыргызстаном

Фото пресс-службы КНБ РК
Сообщение разместила пресс-служба КНБ РК.
В целях создания благоприятных условий для лиц, пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, Пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы следующих автомобильных пунктов пропуска:
с Российской Федерацией:
«Найза», Павлодарская область
«Коянбай», Абайская область
«Байтанат», Абайская область
с Китайской Народной Республикой:
«Нур Жолы», область Жетісу
«Достык», область Жетісу
«Колжат», Алматинская область
«Бахты», Восточно-Казахстанская область
«Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область
с Кыргызской Республикой:
«Кеген», Алматинская область.
С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00 часов.
Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00.00 часов 1 марта 2024 года согласно Постановлению Правительства № 1749 от 23.11.2000 года.