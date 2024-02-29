Меняют режим работы пунктов пропуска на границе с Россией, Китаем и Кыргызстаном

Сообщение разместила пресс-служба КНБ РК.

В целях создания благоприятных условий для лиц, пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, Пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы следующих автомобильных пунктов пропуска:

с Российской Федерацией:

«Найза», Павлодарская область

«Коянбай», Абайская область

«Байтанат», Абайская область

с Китайской Народной Республикой:

«Нур Жолы», область Жетісу

«Достык», область Жетісу

«Колжат», Алматинская область

«Бахты», Восточно-Казахстанская область

«Майкапчагай», Восточно-Казахстанская область

с Кыргызской Республикой:

«Кеген», Алматинская область.

С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00 часов.

Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00.00 часов 1 марта 2024 года согласно Постановлению Правительства № 1749 от 23.11.2000 года.

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