Меньше 30 тысяч тенге в среднем получают от ЕНПФ казахстанские пенсионеры

Помимо государственной пенсии, ранее работавшие казахстанцы также могут рассчитывать и на выплаты из ЕНПФ.
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Однако сумма может сильно отличаться в зависимости от того, сколько накопилось на пенсионном счете вкладчика. О среднем размере выплаты, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), передает nur.kz
На 1 ноября текущего года, по данным фонда, на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) казахстанцев хранилось порядка 14,15 трлн тенге – с начала года эта сумма увеличилась на 1 трлн тенге (на 8,2%).
В основном средства, которые хранятся в ЕНПФ, формируются за счет обязательных пенсионных взносов – на их долю приходится 97%, что составляет 13,7 трлн тенге.
Пенсионные накопления также аккумулируются на счетах для обязательных профессиональных пенсионных взносов (426 млрд тенге) и добровольных пенсионных взносов (3,2 млрд тенге).
Помимо взносов еще около 646 млрд тенге в 2022 году поступило на счета вкладчиков за счет инвестиционной деятельности, которую проводит Национальный Банк РК. Тем не менее, главная задача ЕНПФ – обеспечение казахстанцев пенсионными выплатами.
С начала года ЕНПФ выплатил порядка 1,1 трлн тенге.
Большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 889,6 млрд тенге.
ЕНПФ также осуществил:
- выплаты по наследству – 51,6 млрд тенге;
- выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана – 41,7 млрд тенге;
- выплаты по инвалидности – 1,99 млрд тенге;
- выплаты на погребение – 4,5 млрд тенге;
- переводы в страховые организации – 21,3 млрд тенге.
Помимо этого казахстанцы получают из фонда пенсионные выплаты по возрасту. На эти цели в текущем году было выделено 97,2 млрд тенге.
Стоит отметить, что у размера накопительной составляющей пенсии наблюдается очень сильный разброс. Так, например, максимальная выплата в ноябре текущего года составила 707 326 тенге. В то же время средний размер ежемесячной выплаты более чем в 20 раз меньше – всего 29 877 тенге. При этом напомним, что средний размер пенсии из государственного бюджета, в которую входят базовая и солидарная части, составил 108 993 тенге.
Возможно, данный факт является одной из причин решения правительства ввести дополнительный обязательный пенсионный взнос работодателя. Дело в том, что текущих взносов может не хватить, чтобы в полной мере заменить одну из «исчезающих» составляющих казахстанской пенсионной системы – солидарной пенсии.
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