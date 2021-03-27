Меньше 40. Данные по коронавирусу в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

26 марта в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,28%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 20, Аулиекольский — 7, Денисовский — 4, г.Рудный — 3, Камыстинский — 2, Мендыкаринский, Узункольский и г.Аркалык по 1.

19 обследованы по самообращению, 20 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 18 с симптомами заболевания, 21 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 26 марта 2021г зарегистрировано 13630 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12170.

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