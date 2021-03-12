Меньше 50 случаев COVID-19 регистрируют в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
11 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 49 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,38%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 28, г.Рудный и Костанайский район по 4, Денисовский, Мендыкаринский и Узункольский по 3, Карасуский — 2, Федоровский район и г.Аркалык по 1.
44 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профцелью.
Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 11 марта 2021г зарегистрировано 12973 случая COVID-19
Количество выздоровевших больных — 11630
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области