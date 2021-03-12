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Меньше 50 случаев COVID-19 регистрируют в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

11 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 49 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,38%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 28, г.Рудный и Костанайский район по 4, Денисовский, Мендыкаринский и Узункольский по 3, Карасуский — 2, Федоровский район и г.Аркалык по 1.

44 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 с профцелью.

Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 11 марта 2021г зарегистрировано 12973 случая COVID-19

Количество выздоровевших больных — 11630

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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