Меньше 60. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

30 декабря в Костанайской области зарегистрировано 58 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.

Заболевшие: 23 жителя г. Костанай, 15 – г.Рудный, 9 – г.Лисаковск, по 3 случая среди жителей Денисовского и Карабалыкского районов, 2 — г.Житикары, и по 1 случаю Алтынсаринского, Карасуского, Аулиекольского районов.

53 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 44 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 30 декабря зарегистрировано 7505 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 7249.

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