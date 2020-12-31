Меньше 60. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
30 декабря в Костанайской области зарегистрировано 58 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%.
Заболевшие: 23 жителя г. Костанай, 15 – г.Рудный, 9 – г.Лисаковск, по 3 случая среди жителей Денисовского и Карабалыкского районов, 2 — г.Житикары, и по 1 случаю Алтынсаринского, Карасуского, Аулиекольского районов.
53 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 44 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 30 декабря зарегистрировано 7505 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 7249.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области