Меньше 60. О ситуации с коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

5 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 57 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,45%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 31, 5 в г.Рудный, по 4 в Федоровском и Костанайском районах, 3 в Денисовском, по 2 в Карасуском, Мендыкаринском, Сарыкольском, Б.Майлина районах, по 1 в Алтынсаринском, Житикаринском районах.

44 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.

Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 05 марта 2021г зарегистрировано 12674 случая COVID-19,

Количество выздоровевших больных — 11316

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