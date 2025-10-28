В Казахстане обновлены правила распределения госфинансирования для поликлиник. Как сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, медорганизации, к которым прикреплённые пациенты не обращались ни разу за год, будут получать на 20% меньше средств по этому контингенту. В Костанайской области участниками системы соцмедстрахования являются около 640 тыс. человек.

Директор костанайского филиала Фонда социального медицинского страхования Батырбек Нургалиев уточнил, что по незастрахованным гражданам будет оплачиваться 90% от комплексного подушевого норматива, а 10% удержат, чтобы поликлиники активнее вели разъяснительную работу и приглашали людей на скрининги , которые также финансируются фондом. Такой подход, по его словам, должен мотивировать медучреждения теснее работать с населением и информировать о правах в рамках ОСМС.

С января 2026 года государство начнёт вносить платежи в фонд за ряд социально уязвимых групп — в том числе многодетные семьи, людей с долговой нагрузкой и безработных. Если человек не имеет доходов и обратился за поддержкой, местный бюджет будет покрывать его взносы до конца года с момента обращения, пояснил Нургалиев.

