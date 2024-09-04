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Меньше двух недель осталось. Налоговики предупредили костанайцев

Фотография для новости Меньше двух недель осталось. Налоговики предупредили костанайцев

pixabay.com

Всеобщее декларирование в стране поэтапно внедряется уже третий год. Его участники, а это госслужащие, работники бюджетных организаций, представители квазигоссектора и теперь уже предприниматели ежегодно должны заполнять декларацию о доходах и имуществе по форме 250.

В ней казахстанцы отображают все свои имеющиеся активы. Сдать ее необходимо до 15 сентября. Однако предоставили налоговый отчет только 60% жителей областного центра.

«У нас есть налогоплательщики, приостановившие свою деятельность, юридические лица и индивидуальные предприниматели, либо признанные бездействующими. Либо в 2024-м году прекратившую свою деятельность. У них также возникают обязательства по предоставлению декларации 250. Также им необходимо поторопиться. Остается очень мало времени», — говорит заместитель руководителя управления государственных доходов по Костанаю Жанат Акилбеков.

Если ранее в декларации нужно было указывать зарплаты, стипендии, вознаграждения по депозитам, пособия, пенсионные и прочие выплаты от государства, то сейчас уже нет. Теперь эти сведения от уполномоченных органов в налоговую будут поступать автоматически. Но другие источники дохода обязательны к отображению. Тем, кто не сдаст декларацию в установленный срок, грозит штраф.

«Не представившие в свое время декларацию будут привлечены к административной ответственности по статье 272. В первый раз предупреждение, при повторном нарушении в течении года, там уже будет штраф 15 МРП. Декларацию сдать легко и просто. Есть у нас приложение e-Salyq Azamat, и мобильные приложения банков второго уровня», — сообщила Жанат Акилбеков.

Жанат Акильбекова отметила, что предусмотрена ответственность и за предоставление неполных и недостоверных данных, также сначала — предупреждение, потом — штраф в размере 11 176, это 3 МРП.

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