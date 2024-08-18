Меньше гулять в воскресенье рекомендуют жителям Атырау и Костаная

По прогнозам «Казгидромета», неблагоприятные метеоусловия 18 августа ожидаются в Атырау и Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в ряде регионов страны на 18 августа объявлено штормовое предупреждение. На большей части территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, юго-востоке страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на юге – пыльная буря.

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