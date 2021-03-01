Меньше с каждым днем. О количестве заражённых коронавирусом сообщили в костанайском оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
28 февраля в Костанайской области зарегистрировано 62 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5%.
Заболевшие: 42 жителей г. Костанай, 5 — г.Рудный, по 1 г.Лисаковск, Б.Майлина, Мендыкаринский, по 2 в Житикаринском, Алтынсаринском районах, по 4 в Аулиекольском и Костанайском районах
36 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью
Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные
Всего по Костанайской области с 3 апреля по 28 февраля зарегистрировано 12374 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 10900
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области