Меньше с каждым днем. О количестве заражённых коронавирусом сообщили в костанайском оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

28 февраля в Костанайской области зарегистрировано 62 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,5%.

Заболевшие: 42 жителей г. Костанай, 5 — г.Рудный, по 1 г.Лисаковск, Б.Майлина, Мендыкаринский, по 2 в Житикаринском, Алтынсаринском районах, по 4 в Аулиекольском и Костанайском районах

36 обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью

Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 15 бессимптомные

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 28 февраля зарегистрировано 12374 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10900

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