USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Меньше с каждым днём. О случаях коронавируса в Костанайской области

Меньше с каждым днём. О случаях коронавируса в Костанайской области

Vinkmag ad

В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 3 сентября. 

В городах Костанай и Лисаковск зарегистрировано по 1 человеку с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителей Мендыкаринского района -1 случай.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 3425 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2872.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

106121 - зарегистрированно

98585 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3425 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Несколько налогов и платежей могут объединить в Казахстане
Следующая новость

Погода 5 сентября в Костанайской области