Меньше с каждым днём. О случаях коронавируса в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 3 сентября.
В городах Костанай и Лисаковск зарегистрировано по 1 человеку с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителей Мендыкаринского района -1 случай.
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.
Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в Костанайской области зарегистрировано 3425 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2872.
COVID-2019 в Казахстане
106121 - зарегистрированно
98585 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3425 - в Костанайской области