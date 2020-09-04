Меньше с каждым днём. О случаях коронавируса в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 3 сентября.

В городах Костанай и Лисаковск зарегистрировано по 1 человеку с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителей Мендыкаринского района -1 случай.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами — боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 3425 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровело 2872.

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