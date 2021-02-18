Меньше с каждым днём. Ситуация по COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

17 февраля в Костанайской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,6%.

Заболевшие: 38 жителей г. Костанай, 10 — г.Рудный, по 4 случая среди жителей Мендыкаринского, Узункольского района, Костанайского районов, по 3 случая – им.Майлина и Сарыкольского районов, по 1 случаю – г.Аркалык, Жангельдинского и Наурзумского районов.

50 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 17 февраля 2021г зарегистрировано 11645 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10096.

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