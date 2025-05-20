На заседании Правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова представила новый Стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню, разработанные в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону, которые вводятся с 1 сентября 2025 года в организациях образования по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова.

«Новый Стандарт питания направлен на оздоровление рациона, в частности предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раза в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний», — отметила Акмарал Альназарова.

По словам министра, эта норма будет способствовать снижению неинфекционных заболеваний, в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%.

Также, по данным Минздрава, в Стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки, впервые внедрено понятие Индекс несъедаемости (тарелочные отходы), который позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием.

Новый Стандарт питания распространяется на объекты образования и детские дошкольные объекты.

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