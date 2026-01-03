В городе Костанай продолжается системная работа по совершенствованию системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Об этом было сказано на совещании в акимате областного центра.
Пилотные проекты для крупногабаритного мусора
Впервые в городе реализованы два пилотных проекта по созданию специальных точек сбора крупногабаритного мусора — в северной и южной частях Костаная. Всего оборудовано 55 площадок:
- 24 — в северной части города,
- 31 — в южной.
На этих площадках жители могут сдавать мебель, строительные отходы и другие крупногабаритные предметы, которые ранее нередко выбрасывались стихийно.
Результаты уже есть
Реализация проектов позволила более чем в два раза сократить количество обращений по незаконным свалкам в службу iKomek-109.
Планы на 2026 год
В 2026 году в Костанае планируется установить ещё 63 бункера для сбора крупногабаритных отходов. Параллельно продолжается модернизация существующих контейнерных площадок:
- асфальтируются подъездные пути;
- проводится благоустройство территорий;
- металлические контейнеры заменяются на евроконтейнеры.
В 2025 году в порядок привели 116 площадок, а в 2026 году планируется обновить ещё 136.
В акимате отмечают, что такие меры способствуют улучшению экологической ситуации в городе и формированию комфортной городской среды.
С 1 января вступили в силу нормы ОСМС
От электронных дневников к ИИ-репетиторам: как изменится образование в Казахстане с 2026 года
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.