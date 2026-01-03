USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

Меньше свалок — больше порядка: как Костанай меняет систему ТБО

В городе Костанай продолжается системная работа по совершенствованию системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Об этом было сказано на совещании в акимате областного центра. 

Пилотные проекты для крупногабаритного мусора

Впервые в городе реализованы два пилотных проекта по созданию специальных точек сбора крупногабаритного мусора — в северной и южной частях Костаная. Всего оборудовано 55 площадок:

  • 24 — в северной части города,
  • 31 — в южной.

На этих площадках жители могут сдавать мебель, строительные отходы и другие крупногабаритные предметы, которые ранее нередко выбрасывались стихийно.

Результаты уже есть

Реализация проектов позволила более чем в два раза сократить количество обращений по незаконным свалкам в службу iKomek-109.

Планы на 2026 год

В 2026 году в Костанае планируется установить ещё 63 бункера для сбора крупногабаритных отходов. Параллельно продолжается модернизация существующих контейнерных площадок:

  • асфальтируются подъездные пути;
  • проводится благоустройство территорий;
  • металлические контейнеры заменяются на евроконтейнеры.

В 2025 году в порядок привели 116 площадок, а в 2026 году планируется обновить ещё 136.

В акимате отмечают, что такие меры способствуют улучшению экологической ситуации в городе и формированию комфортной городской среды.



