Меньше взнос — выше ставка: ипотеку в Казахстане хотят пересчитать

В Казахстане планируют изменить подход к определению ставок по ипотечным кредитам. Как сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова, размер процента будет напрямую зависеть от первоначального взноса.

Чем больше взнос — тем ниже ставка

В настоящее время АРРФР совместно с Национальный банк Казахстана завершает разработку новой методики расчёта ГЭСВ по ипотеке.

Ключевая идея — привязать процентную ставку к размеру первоначального взноса.

Если он составляет 30% и выше, ставка для заемщика будет ниже, поскольку снижается риск для банка.

Такой механизм должен стимулировать граждан заранее накапливать средства и уменьшать долговую нагрузку.

Что будет при меньшем взносе

Если первоначальный взнос ниже 30%, ставка может достигать примерно 25%.

Новые продукты от банков

По словам Абылкасымовой, банки уже начали внедрять продукты с пониженными ставками.

Схема предполагает накопление части суммы на депозите — по аналогии с Отбасы банк — после чего клиент получает ипотечный кредит на более выгодных условиях.

Это стало возможным благодаря тому, что коммерческим банкам разрешили участвовать в системе жилищных сбережений.

Как будут считать риски

При первоначальном взносе 30% коэффициент LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога) составит около 70%.

В целом новая модель направлена на снижение рисков для банков и формирование более устойчивого ипотечного рынка.