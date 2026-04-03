Меньше взнос — выше ставка: ипотеку в Казахстане хотят пересчитать

В Казахстане планируют изменить подход к определению ставок по ипотечным кредитам. Как сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова, размер процента будет напрямую зависеть от первоначального взноса.
Чем больше взнос — тем ниже ставка
В настоящее время АРРФР совместно с Национальный банк Казахстана завершает разработку новой методики расчёта ГЭСВ по ипотеке.
Ключевая идея — привязать процентную ставку к размеру первоначального взноса.
Если он составляет 30% и выше, ставка для заемщика будет ниже, поскольку снижается риск для банка.
Такой механизм должен стимулировать граждан заранее накапливать средства и уменьшать долговую нагрузку.
Что будет при меньшем взносе
Если первоначальный взнос ниже 30%, ставка может достигать примерно 25%.
Новые продукты от банков
По словам Абылкасымовой, банки уже начали внедрять продукты с пониженными ставками.
Схема предполагает накопление части суммы на депозите — по аналогии с Отбасы банк — после чего клиент получает ипотечный кредит на более выгодных условиях.
Это стало возможным благодаря тому, что коммерческим банкам разрешили участвовать в системе жилищных сбережений.
Как будут считать риски
При первоначальном взносе 30% коэффициент LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога) составит около 70%.
В целом новая модель направлена на снижение рисков для банков и формирование более устойчивого ипотечного рынка.
