Меры по борьбе с распространением наркотиков усиливает МВД Казахстана

По данным МВД за 2020 год в Казахстане ликвидировано семь лабораторий по изготовлению различных видов наркотиков. Запрещенные вещества из них изымались килограммами.

В Костанайской области случаев изготовления наркотических средств зарегистрировано не было, но вот готовая, так называемая «синтетика» имела место быть, причем даже в большем объеме, чем годом ранее.

«За прошлый год у нас наблюдается тенденция увеличения изъятия из незаконного оборота наркотиков синтетического происхождения, а так же психоактивных веществ. Увеличение произошло на 282 грамма. Кому-то может покажется не таким большим весом, но в синтетических наркотиках это весьма и весьма большой вес», — сообщил сотрудник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Лев Квасенко. Каждый грамм наркотика, это пара, а то и больше доз. В случае с «синтетикой» химические соединения усиливают эффект воздействия. Появляются и новые психоактивные вещества и прекурсоры, которые используются для производства наркотических средств. МВД намерено в ближайшее время дополнить список тех препаратов, оборот которых необходимо взять под государственный контроль, дабы они не попадали легко в руки изготовителей. Полиция напоминает, что в Уголовном Кодексе есть три статьи о наркопреступлениях, предусматривающие самые строгие наказания. Например 297 — «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». «Совершение преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу — наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. У нас существуют ещё 298 статья «Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» и 299 «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», — отметил Лев Квасенко.

Статьи дополняются в соответствии со временем. В прошлом году, напомним, уже были введены наказания за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, к которым, например, относятся и указания адресов сайтов по продаже наркотиков. В МВД намерены составы уголовных преступлений дополнять.

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