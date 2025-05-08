На круглом столе в Сенате 5 мая 2025 года заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов рассказал, какие шаги предпримет государство для борьбы с чрезмерной закредитованностью граждан и финансовыми мошенничествами, передает Finratings.kz.
Одновременные заявки в банки и МФО — под подозрением
Сенаторы выразили обеспокоенность тем, что сегодня казахстанцы могут одномоментно взять несколько кредитов в разных банках и микрофинансовых организациях, создавая непрозрачную долговую нагрузку. В ответ на это Кизатов сообщил, что одновременная подача заявок в несколько организаций будет рассматриваться как признак потенциального мошенничества.
«Мы планируем решать эту проблему через антифрод-центр. Банки и МФО будут в режиме реального времени получать данные о подобных попытках», — пояснил он.
Искусственный интеллект поможет распознать поведение жертв
Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов дополнил, что борьба с мошенничеством выходит на новый уровень. В частности, в работу включается искусственный интеллект, анализирующий поведение потенциальных жертв.
«До конца года будут разработаны четкие алгоритмы, которые позволят гражданам уже на стадии звонка понять, что они общаются с мошенником», — сообщил он.
Банки смогут блокировать счета на сутки
Одной из ключевых норм нового законопроекта станет временная блокировка счета клиента на 24 часа, если у банка возникнут подозрения в том, что клиент действует под психологическим давлением.
«Если гражданин находится под влиянием мошенника, несмотря на предупреждения, переводит деньги — банк сможет заблокировать его счет и пригласить на беседу с участием родственника. Это делается для того, чтобы человек осознанно подтвердил свои действия», — объяснил Шолпанкулов.
Сенаторы за разумное ужесточение
Парламентарии поддержали предложенные меры и выступили за ужесточение процедур выдачи потребительских кредитов, чтобы остановить лавинообразный рост задолженности среди населения. В то же время сенаторы предлагают стимулировать кредитование реального сектора экономики, где деньги действительно работают на развитие страны.
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