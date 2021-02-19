Месячная норма осадков выпала за 12 часов в Костанае. Стихия обрушилась из-за южного циклона, под влиянием которого находился областной центр. Непогода охватила всю территорию области, кроме южных районов. Дороги были в снежных переметах, пешеходные дорожки превратились в непроходимую полосу препятствий. На территории области отмечена низовая метель, общая метель, скорость ветра порывами доходила до 28 метров в секунду.

«Такая неустойчивая снежная погода связана с тем, что мы находились под влиянием южного циклона, очень теплого. А такая минусовая температура была связана с тем, что в тыл к этому циклону заходил очень холодный воздух и поэтому над нашей областью прошли холодные атмосферные фронты», — рассказала инженер-синоптик КФ РГП»Казгидромет» Светлана Кан.

Комумунальщики к капризам природы оказались готовы. В службу IKOMEK за сутки обратились 750 человек. В основном вопросы касались проблем, связанных с перебоем электроснабжения и движением общественного транспорта. Их старались решать в оперативном порядке.

«Также вчера было отключение по двум подстанциям. В течение двух часов не было света в двух секторах. Аварийные бригады ТОО «ЭПК Форфайт»сработали оперативно и в течение двух часов все было восстановлено. К утру сегодняшнего дня у нас оставались 4 дома частных без электроснабжения. Работы уже должны были быть выполнены», — сообщили в ситуационном центре.

Для очистки города от снега выведены 94 единицы техники и более трехсот человек для ручной чистки тротуаров. К утру были расчищены главные транспортные артерии города, конечные остановки автобусов, а также подъездные пути к объектам здравоохранения, образования и социального обеспечения. С обеда приступили к очистке второстепенных улиц и тротуаров. ПКСК и ОСИ обязали очистить подъездные пути и дворовые территории. Осложняют работу автовладельцы, припарковавшие свои автомобили на проезжей части и на въездах во дворы. Очистить город от снега обещают за 2-3 дня. Такие же сроки установлены и для ПКСК и ОСИ. Если по истечении этого времени работа не будет выполнена, жители города могут обратиться по номеру 109. В выходные и понедельник синоптики обещают устойчивую морозную погоду. Днем в пределах 20, ночью 30-35 мороза. Однако, сюрпризов от погоды можно ждать уже к началу следующей недели. Ожидается снежная, ветряная погода. Опять будут метели. Но температура будет пониже. Область будет находиться под влиянием арктического циклона. Пока же коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжат устранять последствия стихии.

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